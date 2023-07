Blockchain-Entlastung und aufwendigere Sammelobjekte: BRC69 setzt neuen Standard für Bitcoin-Ordinals

• Bitcoin-Ordinals bringen digitale Inhalte auf Blockchain• BRC69 soll Kritikpunkte ausmerzen• Erhöhte Effizienz für Bitcoin-Blockchain

Non-Fungible Tokens (NFTs) werden vor allem auf der Ethereum-Blockchain gemintet, mittlerweile sind aber auch "Bitcoin-NFTs" vermehrt im Kommen. Geläufiger sind die digitalen Artefakte jedoch unter der Bezeichnung Bitcoin-Ordinals. Das Protokoll wurde laut "Cointelegraph" bereits im Januar 2023 vom Entwickler Casey Rodarmor ins Leben gerufen und soll digitale Inhalte auf die Bitcoin-Blockchain bringen. Im Gegensatz zu Ethereum-NFTs sollen Bitcoin-Ordinals jedoch nicht nur mithilfe eines Zertifikats oder einer Identifikationsnummer auf den Ort eines digitalen Inhalts verweisen, sondern diesen direkt auf der Blockchain präsentieren, so das Portal. Basis und Namensgeber der Technologie ist die Ordinaltheorie, innerhalb derer Satoshis als Einheit im Bitcoin-Netzwerk definiert werden. 100 Millionen Satoshis entsprechen dabei einem Bitcoin. Als Transaktionseinheit können Satoshis mit digitalen Inhalten beschrieben und zu Bitcoin-Ordinals zusammengefasst werden.

"Crypto News" zufolge stießen Bitcoin-Ordinals bei einigen Bitcoin-Fans zwar schnell auf Begeisterung, in der Community gab es jedoch auch Kritik an dem BTC-Äquivalent zu NFTs. So sei der Bitcoin im Jahr 2008 einzig und allein ins Leben gerufen worden, um Finanztransaktionen zu erleichtern. Nun auch noch Ordinals auf der Blockchain zu speichern, könne die Blockchain überlasten und somit auch die Transaktionskosten in die Höhe treiben. So schoss etwa Blockstream-CEO Adam Back via Twitter gegen die Einführung der Ordinals, indem er das Konzept als "reine Verschwendung" und "Dummheit" bezeichnete.

"you can't stop them" well ofc! bitcoin is designed to be censor resistant. doesn't stop us mildly commenting on the sheer waste and stupidity of an encoding. at least do something efficient. otherwise it's another proof of consumption of block-space thingy.