Blockchain für digitale Kunstwerke: Arbitrum-Blockchain jetzt auf NFT-Marktplatz OpenSea verfügbar

• Eine fünfte Blockchain wird bei OpenSea verfügbar• Arbitrum ist "erlaubnisfrei" und günstiger als die Hauptkette Ethereum• Ein Multi-Chain-NFT-Marktplatz bringt Vorteile für OpenSea

Seit dem 21. September sind NFTs über die Arbitrum-Blockchain auf OpenSea verfügbar.

1/ @arbitrum is officially live on OpenSea 💙🚀

We’re excited to welcome and support this active community of creators, collectors & builders 🎉