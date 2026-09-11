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11.09.2026 06:06:44
Bond markets stabilise after global sell-off
Houthi advances push oil prices higher while markets await inflation data on FridayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Devisenkurse
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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