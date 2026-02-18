|
18.02.2026 06:00:20
Brevan Howard’s crypto fund slumped 30% in 2025 amid bitcoin rout
Hedge fund manager’s digital asset strategy stung by ‘terrible year’ for cryptocurrenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1805
|
-0,0048
|
|
-0,41
|Japanischer Yen
|
182,49
|
0,8300
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,8735
|
-0,0004
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,2252
|
-0,0381
|
|
-0,41
