18.02.2026 06:00:20

Brevan Howard’s crypto fund slumped 30% in 2025 amid bitcoin rout

Hedge fund manager’s digital asset strategy stung by ‘terrible year’ for cryptocurrenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1805
-0,0048
-0,41
Japanischer Yen
182,49
0,8300
0,46
Britische Pfund
0,8735
-0,0004
-0,04
Schweizer Franken
0,9123
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,2252
-0,0381
-0,41
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen