07.02.2026 20:05:00
Can Bitcoin Benefit From Artificial Intelligence?
Artificial intelligence is starting to do things that were formerly the exclusive domain of humans, including tasks like holding and moving money. If the "agentic AI" trend sticks, it's thus reasonable to assume that more financial activity will be initiated by software, and, perhaps even for the benefit of that software rather than for the benefit of humans.That brings up a fun, slightly unsettling question for investors: Could Bitcoin (CRYPTO: BTC) benefit by becoming a preferred store of value for AI agents?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
