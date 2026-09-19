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19.09.2026 14:04:00
Can Bitcoin Reclaim $100,000 in 2026? One Factor Could Decide Everything.
After a spectacular August rally that saw it soar 25% in a single month, there's newfound optimism among many crypto investors that Bitcoin (CRYPTO: BTC) could reclaim the $100,000 price level by the end of the year.
But just how likely is that? As it turns out, one key factor could determine where Bitcoin heads next.
Let's be clear from the outset: The odds are not in Bitcoin's favor right now. Even at its current price of $76,500, Bitcoin faces a steep uphill battle to get to $100,000 in 2026.
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