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02.09.2026 23:16:27
Can Bitcoin Treasury Firms Become the Next Berkshire Hathaway?
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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