|Lukrative ADA-Investition?
|
18.11.2025 19:43:13
Cardano: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Am 17.11.2020 kostete Cardano 0,1096 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investiert hat, hat nun 9 122,26 Cardano im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 4 241,91 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,4650 USD belief. Mit einer Performance von +324,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 17.11.2025 bei 0,4650 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,232 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
