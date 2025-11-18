Lukrative ADA-Investition? 18.11.2025 19:43:13

Cardano: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cardano-Investment gewesen.

Am 17.11.2020 kostete Cardano 0,1096 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investiert hat, hat nun 9 122,26 Cardano im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 4 241,91 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,4650 USD belief. Mit einer Performance von +324,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 17.11.2025 bei 0,4650 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,232 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com

