|Investition im Blick
|
05.09.2025 19:43:13
Chainlink: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 10,33 USD. Bei einer LINK-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 967,88 Chainlink in seinem Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 22,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 642,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,43 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 06.09.2024 bei 9,574 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 29,48 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1738
|
0,0089
|
|
0,77
|Japanischer Yen
|
172,708
|
-0,1820
|
|
-0,11
|Britische Pfund
|
0,8678
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9357
|
-0,0028
|
|
-0,29
|Hongkong-Dollar
|
9,1502
|
0,0627
|
|
0,69
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Handel in Asien endet mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigen sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.