Chainlink: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 10,33 USD. Bei einer LINK-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 967,88 Chainlink in seinem Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 22,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 642,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,43 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 06.09.2024 bei 9,574 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 29,48 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net