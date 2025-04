China sitzt auf Krypromarkt-Milliarden, wird sie aber nicht los – Was steckt dahinter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

China gehört zu den größten Volkswirtschaften auf der Erde und weist zugleich noch immer ein überdurchschnittlich hohes Wachstum auf, trotz deutlicher Einwirkungen von außen. Trotz der Größe und Fortschrittlichkeit der Industrienation ist das Thema Krypro noch immer ein Tabu. Genau das wird jetzt der Regierung zum Verhängnis. Doch was steckt dahinter?

Jetzt das neue Krypto-Wallet von Best Wallet entdecken

China und Kryptowährungen: Wie passt das zusammen?

China hat sich bereits gegenüber Kryptowährungen zur Wehr gesetzt und pflegt seit dem Jahre 2021 ein striktes Verbot. Mit dem Verbot ist jeglicher Handel mit Kryptowährungen verboten, von einer generellen Abkehr ist derzeit nichts zu erkennen. Doch genau dieses Verbot wird der Regierung selbst zum Verhängnis, denn die im Besitz der Behörden befindlichen Bitcoins können demnach nicht verkauft werden. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die genauen Zahlen zu werfen, um die sich alles dreht.

15,8 Milliarden US-Dollar an Bitcoins im Besitz von China

Wie auch in anderen Themen geht die Regierung mit der Herausgabe von Informationen nur sehr schwer um. Doch es gibt Schätzungen bzw. Informationen von Insidern. Wie zuletzt Reuters bekanntgegeben hat, befinden sich rund 15.000 Bitcoins im Besitz der regionalen Regierungen. Doch das ist noch lange nicht alles, denn der Großteil der Bitcoins befindet sich in Obhut der zentralen Regierung. Dabei soll es sich den Angaben zufolge um 190.000 Bitcoins handeln, im Gegenwert von 15,8 Milliarden US-Dollar. Neben den Bitcoins sollen sich zahlreiche weitere Altcoins im Besitz befinden, über deren Höhe keine Angaben bekannt sind.

Doch es gibt einen Hintertüre, die die Regierung möglicherweise öffnen möchte. Es könnte für die Regierung eine Genehmigung erfolgen, entsprechende Geschäfte tätigen zu können bzw. die Bitcoins und andere Altcoins abzuverkaufen. Von einem generellen Öffnen der aktuellen Rechtslage für die Bevölkerung ist allerdings, wie bereits beschrieben, nicht zu erwarten, zumindest nicht in 2025. Doch was könnte solch ein Szenario für den Krypromarkt bedeuten, sollte China in der Zukunft seine Regulierung zugunsten der allgemeinen Bevölkerung ändern?

Was passiert, wenn China sich für Kryptowährungen öffnet?

In China leben rund 1,4 Milliarden Menschen, womit das Land das bevölkerungsreichste Land der Erde ist. Gleichzeitig gehört die Wirtschaft bereits jetzt schon zu den mächtigsten und entwickelt sich über der von vielen anderen Industriestaaten. Sollte die Regierung tatsächlich ihre Regelungen anpassen, ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Kryptowährungen schnell und stark ansteigen wird. Betrachtet man beispielsweise den Bitcoin, dann könnte die Leitwährung am Krypromarkt beispielsweise auf einen Kurs zwischen 500.000 US-Dollar und 1 Million US-Dollar ansteigen. Auch zahlreiche weitere Kryptowährungen würden aller Voraussicht nach stark ansteigen. Darüber hinaus gehen viele Experten davon aus, dass insbesondere Meme-Coins von einer Öffnung des Marktes profitieren könnten, was gleichzeitig zu überproportional hohen Gewinnen sorgen würde.

Best Wallet: Die Revolutionäre am Kryptomarkt

Wie der Name des Projektes bereits vermuten lässt, fokussiert sich das Projektteam auf den Bereich der Wallets, der so unscheinbar wie wichtig zugleich ist. Während einige Wallets bereits in die Jahre gekommen sind, setzt Best Wallet auf Innovation und Entwicklung. Das neue Wallet wird eine Vielzahl an Funktionen bieten, beginnend vom klassischen kaufen, halten und tauschen von Kryptowährungen bis hin zum einfachen Zugang zu zahlreichen Krypto-Presales, die auf der Blockchain von Best basieren. Darüber hinaus sind für die Zukunft noch zahlreiche weitere Funktionen geplant, die den Erfolg des Projektes langfristig garantieren sollen. Ein Beispiel dafür ist die geplante Best DEX, darüber hinaus soll die App ein Alltagsbegleiter sein und klassische Zahlungsmittel langfristig ablösen.

Aus Sicht für Anleger und Investoren bietet sich damit zum aktuellen Zeitpunkt die Gelegenheit, bereits in einem frühen Status mittels des BEST-Token in das Projekt zu investieren, was zugleich zu den innovativsten der Branche zählt. Derzeit ist ein Token noch für einen Preis von 0,0248 US-Dollar erhältlich, doch es ist eine gewisse Schnelligkeit gefragt, denn bis zum Börsenlisting wird der Token weiter im Preis ansteigen. Der nächste Anstieg erfolgt bereits in wenigen Stunden. Dabei gilt es anzufügen, dass bereits rund 11,7 Millionen US-Dollar durch das Projekt bis zum heutigen Tage eingeworben werden konnten, was die Beliebtheit und das Zukunftspotenzial eindrucksvoll verdeutlicht.

Jetzt in den Meme-Coin Solaxy investieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.