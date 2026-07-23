23.07.2026 12:39:00

Coinbase CEO Brian Armstrong Thinks Bitcoin May Have Hit a Bottom. Here's Why He's Right

Bitcoin (CRYPTO: BTC) is near $67,000, 47% below its all-time high of $126,198 set last October, and Coinbase Global CEO Brian Armstrong thinks the worst is behind us. On June 15, he predicted that $60,000 was the price floor and that the coin would be much higher by 2030.Armstrong is probably right on both counts here. But, being the CEO of Coinbase, he also has a huge incentive to talk about his book, so let's critically evaluate his rationale and understand why he believes what he does.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1386
0,0005
0,04
Japanischer Yen
186,4235
0,0335
0,02
Britische Pfund
0,8535
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,93
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
8,9284
0,0051
0,06
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX fester -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen