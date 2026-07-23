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23.07.2026 12:39:00
Coinbase CEO Brian Armstrong Thinks Bitcoin May Have Hit a Bottom. Here's Why He's Right
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is near $67,000, 47% below its all-time high of $126,198 set last October, and Coinbase Global CEO Brian Armstrong thinks the worst is behind us. On June 15, he predicted that $60,000 was the price floor and that the coin would be much higher by 2030.Armstrong is probably right on both counts here. But, being the CEO of Coinbase, he also has a huge incentive to talk about his book, so let's critically evaluate his rationale and understand why he believes what he does.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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