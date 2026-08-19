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19.08.2026 17:45:11
Coinbase Stock Catches a Bid as Bitcoin Climbs
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1711
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0,0032
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0,27
|Japanischer Yen
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185,3
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0,6200
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0,34
|Britische Pfund
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0,8576
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-0,0008
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-0,09
|Schweizer Franken
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0,931
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-0,0001
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-0,01
|Hongkong-Dollar
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9,1834
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0,0265
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0,29