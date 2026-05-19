|
19.05.2026 16:32:00
Could Buying Bitcoin Today Still Set You Up for Life?
Over the past six weeks, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has returned to its winning ways. The top cryptocurrency's price has climbed 22% since the start of April (as of May 15). But it's still down double digits in 2026. And it trades 35% below its record from last October.Despite the volatile swings, this digital asset's historical track record is impressive, as it has skyrocketed 17,340% in the last decade. If you're looking to buy Bitcoin today, though, could it still set you up for life?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1612
|
-0,0049
|
|
-0,42
|Japanischer Yen
|
184,41
|
-0,7100
|
|
-0,38
|Britische Pfund
|
0,8658
|
-0,0025
|
|
-0,29
|Schweizer Franken
|
0,9157
|
0,0015
|
|
0,17
|Hongkong-Dollar
|
9,0946
|
-0,0362
|
|
-0,40
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Konflikt im Fokus: ATX dreht letztlich ins Minus -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus
Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.