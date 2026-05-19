19.05.2026 16:32:00

Could Buying Bitcoin Today Still Set You Up for Life?

Over the past six weeks, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has returned to its winning ways. The top cryptocurrency's price has climbed 22% since the start of April (as of May 15). But it's still down double digits in 2026. And it trades 35% below its record from last October.Despite the volatile swings, this digital asset's historical track record is impressive, as it has skyrocketed 17,340% in the last decade. If you're looking to buy Bitcoin today, though, could it still set you up for life?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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