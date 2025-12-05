|
05.12.2025 15:15:00
Could This 1 New Catalyst Send Bitcoin to All-Time Highs?
After years of saying no to crypto in any form, Vanguard, one of the biggest retirement platform providers, is now letting its brokerage clients buy funds that hold Bitcoin (CRYPTO: BTC) and other digital assets, including the iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ: IBIT). That shift lands just as Bitcoin is clawing its way back into the low $90,000s after a brutal multi-month sell-off.Will Vanguard's customers funnel billions into Bitcoin and send it right back up to its all-time highs? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1641
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
180,79
|
0,2400
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8732
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9368
|
0,0013
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0594
|
-0,0029
|
|
-0,03
