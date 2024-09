Darum bewegt sich der Euro zum Dollar kaum

Der Euro hat sich am Dienstag im späten US-Handel kaum noch von der Stelle bewegt.

Mit zuletzt 1,1025 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung Euro auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1031 (Montag: 1,1043) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9065 (0,9055) Euro gekostet.

Mit Spannung erwartet werden die Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA, die am Mittwoch auf dem Kalender stehen. Die Daten werden stark beachtet, da sie Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank geben könnte. In der kommenden Woche wird eine Zinssenkung erwartet. Das Ausmaß ist jedoch noch unklar.

