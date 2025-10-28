Dollarkurs

Devisenmarkt 28.10.2025 20:21:39

Darum bewegt sich der Euro zum Dollar kaum

Darum bewegt sich der Euro zum Dollar kaum

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im späten US-Handel nur wenig bewegt.

Vom Absacken unter 1,163 US-Dollar kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street erholte sich die Gemeinschaftswährung Euro rasch und wurde zuletzt mit 1,1661 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1630 (Montag: 1,1640) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8598 (0,8591) Euro.

Der Euro profitiert weiterhin von der Dollar-Schwäche, denn an den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch erneut die Leitzinsen senken wird. Bis zum Jahresende wird darüber hinaus eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten erwartet, was den Dollar tendenziell belastet. Was die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag betrifft, wird nicht mit einer Änderung der Leitzinsen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX)

