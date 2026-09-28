Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar kaum

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1382 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1403 (Donnerstag: 1,1367) festgesetzt. Auf der Agenda stehen heute keine Daten mit nennenswertem Einfluss auf den Devisenmarkt.

"Die letzte Woche war geprägt von zum Teil enormen Schwankungen an den Finanzmärkten. Vor allem am Rentenmarkt ist die Verunsicherung groß, auch weil Notenbanken wegen erhöhter Inflationssorgen weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen" schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Am Devisenmarkt richtet sich der Blick entsprechend schon auf die kommenden Preisdaten im Laufe der Woche.

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FRANKFURT (dpa-AFX)