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Nach Konjunkturdaten 30.07.2026 17:34:38

Darum bewegt sich der Eurokurs kaum

Darum bewegt sich der Eurokurs kaum

Der Euro hat am Donnerstag merklich zugelegt.

Ein Euro kostete zuletzt 1,1522 US-Dollar. Am Vormittag hatte er noch knapp einen Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1476 (Mittwoch: 1,1380) Dollar fest.

Der Dollar geriet am Nachmittag zum japanischen Yen stark unter Druck. Es gab Spekulationen, dass die japanische Notenbank den Yen mit Devisenmarktinterventionen gestützt hat. Dies belastete den Dollar auch im Handel zu anderen Währungen. Der japanische Yen leidet bereits seit langer Zeit unter einem anhaltenden Wertverlust. Zuletzt kündigte Japans Finanzministerin Satsuki Katayama falls nötig "entschiedene" Schritte an, um den Yen vor einem weiteren Wertverfall zu bewahren.

Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten zuvor den Euro und belasteten den US-Dollar. Die Wirtschaft ist dort im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. "Einerseits zeigen sich die Konsumenten unbeeindruckt von den im Zuge des Irankriegs steigenden Preisen", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Andererseits trotzt der Außenhandel den geopolitischen Belastungen wie den höheren US-Zöllen und der schwächeren Nachfrage aus China." Es sei aber noch zu früh, eine Trendumkehr bei den Exporten auszurufen.

In den USA ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vor allem gesunkene Staatsausgaben und gestiegene Importe beasteten das Wachstum. "Es mag sich paradox anhören, aber der KI-Boom schmälert das Wachstum gleichzeitig auch, weil die USA für den Bau von Rechenzentren eine Menge an hierfür notwendiger Ausrüstung importieren müssen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Von dieser Warte aus betrachtet, ist das Wachstum keineswegs enttäuschend."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85715 (0,85635) britische Pfund, 186,99 (186,27) japanische Yen und 0,9324 (0,9332) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.096 Dollar. Das waren rund 29 Dollar mehr als am Vortag.

/zb/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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EZB: Leitzinsen bleiben unverändert - Inflation und Nahost bestimmen den Ausblick
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Bildquelle: qvist / Shutterstock.com

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