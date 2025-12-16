Dollarkurs

1,1751
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
US-Konjunktur im Fokus 16.12.2025 08:08:38

Darum bleibt der Euro nahezu unverändert

Darum bleibt der Euro nahezu unverändert

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt.

Ein Euro kostete am Morgen 1,1752 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1753 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8508 Euro.

Zurückhaltung prägt das Geschehen vor wichtigen US-Konjunkturdaten. Impulse könnten im Tagesverlauf insbesondere von den Arbeitsmarktdaten kommen. Diese dürften am Nachmittag mehr Klarheit über die Lage am Jobmarkt liefern, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren. Bei ihrer jüngsten Zinssenkung konnte sich die US-Notenbank noch nicht auf die Daten stützen.

/jha/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

EZB-Vizepräsident: Warnung vor Kursverlusten an den Börsen durch KI-Schock
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Joachim Wendler / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1751
-0,0002
-0,02
Japanischer Yen
182,0465
-0,4035
-0,22
Britische Pfund
0,8792
0,0005
0,06
Schweizer Franken
0,9362
0,0006
0,07
Hongkong-Dollar
9,139
-0,0066
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: Vorgaben für den ATX durchwachsen -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt hat unklare Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen