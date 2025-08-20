Dollarkurs

1,1648
 USD
0,0002
0,01 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Fed-Protokoll im Blick 20.08.2025 21:11:00

Darum legt der Eurokurs zur Wochenmitte etwas zu

Darum legt der Eurokurs zur Wochenmitte etwas zu

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel nur kurz einen kleinen Sprung nach oben gemacht, ist aber knapp unter seinem Tageshoch geblieben.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1656 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte sie mit um die 1,162 Dollar tiefer notiert. Das Tageshoch lag bei 1,1674 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1651 (Dienstag: 1,1682) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8582 (0,8560) Euro.

Das Protokoll der letzten Notenbanksitzung (Fed) von Ende Juli machte deutlich, dass die meisten Fed-Vertreter das Inflationsrisiko höher bewerten als die Sorgen um den Arbeitsmarkt. Trumps Zollpolitik sorgt unterdessen für eine wachsende Kluft innerhalb des Zinsausschusses. Die Notenbanker hatten den Leitzins im vergangenen Monat unverändert in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Sie begründeten dies mit einer gestiegenen Unsicherheit, nachdem sich die Konjunktur im ersten Halbjahr abgeschwächt hat. In ihrer Erklärung dazu hatten sie den Arbeitsmarkt als "solide" bezeichnet, die Inflation als dagegen nach wie vor "etwas hoch".

US-Präsident Donald Trump versuchte unterdessen mit einer nächsten Rücktrittsforderung Einfluss auf die Besetzung des Vorstandes Fed zu nehmen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!", und verlinkte einen Medienbericht. Der Fed-Gouverneurin Lisa Cook wird darin vorgeworfen, falsche Angaben gemacht zu haben, um bessere Kreditbedingungen bei Immobiliengeschäften zu bekommen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Brief des Chefs der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde, Bill Pulte, an die US-Justizministerin Pam Bondi berichtete. Beide stehen Trump nah. Bislang wurde keine Anklage erhoben.

Seit Monaten übt Trump Druck aus, um eine Senkung des Leitzinses zu bewirken. Vor allem Fed-Chef Jerome Powell geriet mehrfach ins Visier des Präsidenten.

Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed könnte das an diesem Donnerstag startende Notenbanktreffen in Jackson Hole liefern. "Zwar rechnet der Markt mehrheitlich mit einer Zinssenkung der US-Notenbank im September, die Erwartungen haben sich in der letzten Woche aber leicht abgeschwächt", schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Hintergrund ist der zuletzt unerwartet starke Anstieg der Erzeugerpreise in den USA. Zinssenkungen würden tendenziell den Dollar belasten.

/ck/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Bitcoin, Ether und Co. verlieren - so entwickelt sich der Krypto-Markt zur Wochenmitte
Bill Gross: GameStop `nicht mehr wie eine Meme-Aktie` - sondern wie Bitcoin
Statistik legt offen: So viele Menschen sind Besitzer eines ganzen Bitcoin
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Nata-Lia / Shutterstock.com,iStock,Jakub Krechowicz / Shutterstock.com,Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1648
0,0002
0,01
Japanischer Yen
171,7365
-0,2135
-0,12
Britische Pfund
0,8662
0,0029
0,33
Schweizer Franken
0,9369
-0,0036
-0,38
Hongkong-Dollar
9,1005
0,0175
0,19
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinspolitik im Blick: ATX und DAX schließen leichter -- Wall Street uneinig -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Mittwoch niedriger. Der Dow zeigte sich kaum verändert. An den Märkten in Asien wurden zur Wochenmitte Verluste beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen