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Konjunktur im Fokus 04.05.2026 21:10:39

Darum notiert der Euro nun unter 1,17 US-Dollar

Darum notiert der Euro nun unter 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Montag im US-Handel sein niedrigeres Niveau unter 1,17 US-Dollar aus dem späten europäischen Handel gehalten.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1690 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1700 (Donnerstag: 1,1702) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8547 (0,8545) Euro gekostet.

Verunsichert werden die Finanzmärkte durch die Lage im Nahen Osten und insbesondere an der Straße von Hormus. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe spitzten sich die Spannungen wieder deutlich zu. Nach offiziellen Angaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) brach nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand in einem Industriegebiet aus. Außerdem fing das Militär der VAE weitere Raketen aus dem Iran ab. Unterdessen zerstörten die USA mehrere iranische Schnellboote. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten dementiert, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben.

/edh/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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