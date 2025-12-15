|Kaum Impulse
|
15.12.2025 16:57:38
Darum startet der Euro mit Gewinnen in die Woche
Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte sich die Stimmung in der Industrie in der Region New York im Dezember deutlich eingetrübt.
Die Woche vor Weihnachten dürfte den Finanzmärkten aber noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. In der Eurozone steht zudem eine Reihe von wichtigen Frühindikatoren an.
"Das Hauptevent ist der EZB-Zinsentscheid, obwohl ein unveränderter Leitzins als sicher gilt", schreiben die Experten der Dekabank. "Der EZB-Stab legt jedoch neue Prognosen vor, die erstmals bis ins Jahr 2028 reichen. Die Inflation dürfte überwiegend unterhalb des Ziels von 2 Prozent liegen, doch es wurde bereits angedeutet, dass das tolerierbar wäre."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87790 (0,87670) britische Pfund, 182,32 (182,99) japanische Yen und 0,9355 (0,9333) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.326 Dollar. Das waren 26 Dollar mehr als am Vortag.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1761
|
0,0021
|
|
0,18
|Japanischer Yen
|
182,6
|
-0,2900
|
|
-0,16
|Britische Pfund
|
0,8786
|
0,0010
|
|
0,11
|Schweizer Franken
|
0,9355
|
0,0012
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,152
|
0,0140
|
|
0,15
