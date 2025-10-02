US-Dollar - Euro

0,8539
 EUR
0,0017
0,20 %
EUR - USD
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
USA weiter im Blick 02.10.2025 16:38:39

Darum tendiert der Euro zum Dollar tiefer

Darum tendiert der Euro zum Dollar tiefer

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag etwas nachgegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Nachmittag 1,1711 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1754 (Mittwoch: 1,1724) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8507 (0,8529) Euro.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. In den USA wurden wegen des "Shutdowns" keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA seit dem Vortag teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte. Präsident Donald Trump hat erneut mit dauerhaften Kürzungen gedroht. Auch der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht wird nicht veröffentlicht, falls der "Shutdown" vorher nicht beendet wird.

Aus Sicht der Commerzbank hat US-Präsident Donald Trump einen ersten Dämpfer durch den Obersten Gerichtshof erhalten. Der Supreme Court erlaubte es der Gouverneurin der US-Notenbank Fed, Lisa Cook, am Vorabend vorerst im Amt zu bleiben. Das Oberste Gericht der USA stellte einen Antrag der Regierung bis zu einer mündlichen Anhörung zurück. Trump übt schon länger Druck auf die Fed aus und fordert Zinssenkungen. Dabei ging er insbesondere Fed-Chef Jerome Powell scharf an.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87210 (0,87040) britische Pfund, 172,53 (172,47) japanische Yen und 0,9350 (0,9365) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete 3.863 Dollar. Das waren 2 Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Continental-Aktie trotz anhaltend schwacher Nachfrage gesucht
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Valeri Potapovapedrosek / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1711
-0,0023
-0,19
Japanischer Yen
172,56
0,0300
0,02
Britische Pfund
0,8724
0,0018
0,20
Schweizer Franken
0,935
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
9,1145
-0,0155
-0,17
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:45 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
15:57 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
15:18 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Dow kaum verändert -- ATX wenig bewegt -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. Der Dow zeigt sich verhalten. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen