Continental Aktie
WKN: 879538 / ISIN: US2107712000
|Vorsichtiger Ausblick
|
02.10.2025 10:37:00
Continental-Aktie trotz anhaltend schwacher Nachfrage gesucht
Zusammenfassend rechnet der Konzern im Bereich Tires mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Die operative Marge dürfte innerhalb des Prognosekorridors für das Gesamtjahr liegen - wohl aber etwas näher am unteren Ende.
Bei Contitech beeinträchtige der Druck auf den Umsatz weiterhin die Profitabilität. In Summe dürfte das Ergebnis des dritten Quartals schwächer ausfallen als erwartet, da der industrielle Aufschwung nicht wie erwartet eingetreten sei. Die Marge dürfte daher im Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Für das Schlussquartal rechnet Conti aber weiterhin mit einer Erholung.
Aufgrund der Entkonsolidierung von Aumovio rechnet Conti den weiteren Angaben zufolge mit einer nicht zahlungswirksamen negativen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Belastung.Im XETRA-Handel gewinnt die Continental-Aktie zeitweise 1,61 Prozent auf 57,98 Euro.
DOW JONES
