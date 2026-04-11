|
11.04.2026 07:43:08
Das Phantom Satoshi Nakamoto: Ist der Bitcoin-Schöpfer enttarnt?
Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ist eine Legende der Krypto-Szene. Nun will die "New York Times" die wahre Identität des Phantoms enttarnt haben. Doch der dementiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1725
|
0,0024
|
|
0,20
|Japanischer Yen
|
186,8
|
0,7400
|
|
0,40
|Britische Pfund
|
0,871
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9246
|
0,0003
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,1808
|
0,0140
|
|
0,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.