11.04.2026 07:43:08

Das Phantom Satoshi Nakamoto: Ist der Bitcoin-Schöpfer enttarnt?

Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ist eine Legende der Krypto-Szene. Nun will die "New York Times" die wahre Identität des Phantoms enttarnt haben. Doch der dementiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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