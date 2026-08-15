|Krypto-Marktbericht
|
15.08.2026 09:48:20
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 63.022,21 US-Dollar und damit 0,06 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 62.986,49 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 8,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,0 Prozent.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 43,74 US-Dollar am Vortag auf 44,00 US-Dollar nach oben (0,60 Prozent).
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.880,10 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 1.879,43 US-Dollar nach unten.
Nach 204,58 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 0,55 Prozent auf 205,71 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,003 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,9980 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 1,69 Prozent stärker bei 406,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 399,36 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1794 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1798 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1583 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1579 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3325 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3327 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 610,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 607,57 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0700 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0700 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,11 Prozent auf 75,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,32 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,42 Prozent auf 6,625 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,469 US-Dollar wert.
Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 4,59 Prozent auf 9,382 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,970 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6814 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,6819 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,157
|
0,0041
|
|
0,35
|Japanischer Yen
|
184,29
|
0,3700
|
|
0,20
|Britische Pfund
|
0,8557
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,941
|
0,0031
|
|
0,33
|Hongkong-Dollar
|
9,0795
|
0,0336
|
|
0,37
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.