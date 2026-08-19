Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:30 bei 64.343,52 US-Dollar und damit 0,59 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.723,84 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,1 Prozent aufweist und bei 8,29 EUR notiert.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,71 Prozent auf 44,77 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,45 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,13 Prozent auf 1.916,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.918,54 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 0,13 Prozent auf 203,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 203,51 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 1,003 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,002 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (412,24 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 412,52 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1744 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:30 bei 0,1737 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1547 US-Dollar am Vortag auf 0,1559 US-Dollar nach oben (0,78 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3326 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3326 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochmittag nach. Um 0,30 Prozent auf 601,78 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 603,57 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0700 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 77,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 77,09 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Avalanche-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,332 US-Dollar am Vortag, tendiert Avalanche um 12:30 bei 6,328 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochmittag hinzu. Um 1,89 Prozent auf 9,720 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,540 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Sui um 0,63 Prozent auf 0,6560 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6519 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

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