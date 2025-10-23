|Konjunkturdaten im Blick
23.10.2025 21:16:00
Deshalb bewegt sich der Euro kaum
Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel nur wenig bewegt und damit seinen leichten Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1617 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8630) Euro gekostet.
dpa (AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
177,22
|
0,8200
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,8722
|
0,0027
|
|
0,31
|Schweizer Franken
|
0,9238
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,0275
|
0,0030
|
|
0,03
