Dollarkurs

1,1617
 USD
0,0002
0,02 %
USD - EUR
Konjunkturdaten im Blick 23.10.2025 21:16:00

Deshalb bewegt sich der Euro kaum

Deshalb bewegt sich der Euro kaum

Der Euro hat am Donnerstag wenig Bewegung gezeigt.

Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel nur wenig bewegt und damit seinen leichten Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1617 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8630) Euro gekostet.

dpa (AFX)

EZB hält Zinsen stabil - Nagel mahnt zu Geduld
Bildquelle: evp82 / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1617
0,0002
0,02
Japanischer Yen
177,22
0,8200
0,46
Britische Pfund
0,8722
0,0027
0,31
Schweizer Franken
0,9238
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,0275
0,0030
0,03
Währungsrechner
