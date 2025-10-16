US-Dollar - Euro

0,8584
 EUR
-0,0003
-0,03 %
EUR - USD
US-Geldpolitik im Blick 16.10.2025 09:14:38

Deshalb zieht der Eurokurs zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge an

Deshalb zieht der Eurokurs zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge an

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1656 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Euro kann bereits den dritten Handelstag in Folge zulegen.

Die Gemeinschaftswährung profitiert von einer Dollar-Schwäche, die sich zuletzt gezeigt hat. Am Morgen stand der Dollar erneut zu den meisten anderen wichtigen Währungen unter Druck. Hintergrund ist die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA, die seit einigen Tagen auf dem Dollar lastet.

Neue Impulse sind am Devisenmarkt hingegen Mangelware. Wegen der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden, nachdem die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Handelsstreit finden konnten, werden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren können.

Wegen des "Shutdowns" fehlen die offiziellen Konjunkturdaten der US-Regierung. Weiter veröffentlicht werden aber Daten, die nicht von amerikanischen Bundesbehörden erhoben werden. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank würden diesen Kennzahlen eine "verstärkte Aufmerksamkeit" zukommen. Zu diesen Daten zählen auch Statistiken zur Stimmung in den Industriebetrieben der Region um Philadelphia, die am Nachmittag erwartet werden.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)



