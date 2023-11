Devisen: Euro baut Kursgewinne zum Dollar aus

Der Euro hat am Freitag anfängliche Kursgewinne ausgebaut. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0942 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0916 (Donnerstag: 1,0900) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9160 (0,9174) Euro gekostet. In den USA sind viele Anleger nach dem Feiertag Thanksgiving bereits in einem verlängerten Wochenende.

Das am Vormittag (MEZ) veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima bewegte den Euro nicht nachhaltig. Die Stimmung in der Wirtschaft in Deutschland hatte sich im November zwar den dritten Monat in Folge verbessert, der Anstieg war jedoch geringer als erwartet. Ökonomen sehen nur eine Bodenbildung. "Ich rechne für das Winterhalbjahr nach wie vor mit einem leichten Schrumpfen der deutschen Wirtschaft", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

NEW YORK (dpa-AFX)