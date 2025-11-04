04.11.2025 21:01:38

Devisen: Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im US-Handel unter der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1480 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1491 (Montag: 1,1514) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8702 (0,8685) Euro gekostet.

Der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt./jsl/edh/he

US-Börsen tiefer -- ATX und DAX beenden Handel schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt gaben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
