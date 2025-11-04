|
04.11.2025 21:01:38
Devisen: Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im US-Handel unter der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1480 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1491 (Montag: 1,1514) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8702 (0,8685) Euro gekostet.
Der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt./jsl/edh/he
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,148
|
-0,0042
|
|
-0,36
|Japanischer Yen
|
176,39
|
-1,2800
|
|
-0,72
|Britische Pfund
|
0,8819
|
0,0049
|
|
0,56
|Schweizer Franken
|
0,9306
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
8,9243
|
-0,0299
|
|
-0,33
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- ATX und DAX beenden Handel schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt gaben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.