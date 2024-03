Devisen: Euro fällt auf tiefsten Stand seit Anfang März

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag weiter gefallen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0808 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang März. Am Mittag lag der Euro dann bei 1,0820 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0907 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag veröffentlichte das Ifo-Institut in München sein monatliches Geschäftsklima für Deutschland. Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im März deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler. Nach dem zweiten Anstieg in Folge liegt der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft nun so hoch wie zuletzt im vergangenen Sommer. Auswirkungen am Devisenmarkt waren jedoch kaum zu erkennen.

In den USA ist der Datenkalender weitgehend leer. Am Nachmittag äußern sich jedoch einige Vertreter aus der Notenbank Federal Reserve./lfi/bgf/mis