|
02.10.2025 21:10:38
Devisen: Euro fällt im US-Handel kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handelsverlauf kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar gesackt. Er erholte sich dann aber wieder nach und nach und wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,1720 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1754 (Mittwoch: 1,1724) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8507 (0,8529) Euro./ck/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1723
|
-0,0011
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
172,512
|
-0,0180
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8717
|
0,0011
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9347
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1228
|
-0,0072
|
|
-0,08
