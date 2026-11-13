Tiefster Stand seit April 13.11.2026 21:01:39

Devisen: Euro fällt weiter zurück

Devisen: Euro fällt weiter zurück

Der Euro hat am Freitag auch im späten US-Devisenhandel unter Druck gestanden. Mit 1,1022 Dollar fiel die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres.

Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte der Euro noch auf 1,1040 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1052 (Donnerstag: 1,1081) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9048 (0,9024) Euro gekostet.

Die Commerzbank verwies in einer grundsätzlichen Einschätzung auf die Niederlage der Republikaner bei den jüngsten Zwischenwahlen. "Ohne eine Mehrheit im US-Senat ist es US-Präsident Donald Trump nicht mehr ohne Weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Federal Reserve Board nach seinen Vorstellungen zu verändern", schrieb Analystin Thu Lan Nguyen. Das Risiko einer politisch erzwungenen Lockerung der US-Geldpolitik sei mithin deutlich gesunken und ein wesentlicher Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Dima Sobko / Shutterstock.com,VIPDesignUSA / Shutterstock.com,Schroders

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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