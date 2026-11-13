13.11.2026 17:02:39

Devisen: Euro gibt erneut nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat nach seinen jüngsten Verlusten erneut nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung wurde am Freitag bei 1,1031 US-Dollar gehandelt. Das war der niedrigste Stand seit April 2025. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1052 (Donnerstag: 1,1081) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9048 (0,9024) Euro

Belastet wurde die Gemeinschaftswährung bereits am Donnerstag durch Aussagen des US-Präsidenten, die zu höheren Ölpreisen führten. Donald Trump hatte gesagt, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. Die am Freitag erneut gestiegenen Ölpreise belasteten den Euro. Höhere Ölpreise stützen tendenziell den Dollar, da die USA im Gegensatz zur Eurozone ein wichtiges Ölförderland ist.

In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise erneut beschleunigt. Das Plus im Jahresvergleich blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Oktober waren die Verbraucherpreise stärker als von Volkswirten erwartet gestiegen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83559 (0,83595) britische Pfund, 176,83 (176,96) japanische Yen und 0,9266 (0,9232) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.883 Dollar. Das waren rund 8 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he

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Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1021
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