Devisen: Euro gibt Gewinne teilweise wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im späten US-Devisenhandel einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1040 US-Dollar. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro in der Spitze bis auf 1,1145 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1097 (Mittwoch: 1,0803) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9114 (0,9256) Euro.

Der Euro reagierte mit einem Höhenflug auf das gewaltige Zollpaket der US-Regierung. Der Dollar geriet zu allen wichtigen Währungen massiv unter Druck. Neben dem Euro legten der Schweizer Franken und der japanische Yen besonders deutlich zu./bek/he