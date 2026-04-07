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07.04.2026 21:02:38
Devisen: Euro hält Vorsprung zum US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Handel sein höheres Niveau zum Dollar im US-Geschäft verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1574 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1557 (Donnerstag: 1,1525) Dollar festgesetzt. Der US-Dollar hatte damit 0,8652 (0,8676) Euro gekostet.
Die Unsicherheit am Devisenmarkt ist angesichts der drohenden weiteren Eskalation im Iran-Krieg hoch. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr (MESZ) verschärfte Trump seine Rhetorik noch einmal. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./edh/jsl/he
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Devisenkurse
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