27.08.2025 21:34:38

Devisen: Euro holt nach Dreiwochentief auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch einen zeitweisen Kursrutsch auf ein Dreiwochentief fast wieder aufgeholt. Die Gemeinschaftswährung sackte im Tagesverlauf zunächst bis auf 1,1574 US-Dollar ab, berappelte sich dann aber wieder und kehrte über die Marke von 1,16 Dollar zurück. Zuletzt wurden in New York 1,1634 Dollar bezahlt.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1593 (Dienstag: 1,1656) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8626 (0,8579) Euro.

Devisen-Experten der Commerzbank verweisen auf jüngste politische Entwicklungen in Frankreich als anhaltendes Finanzmarkt-Thema. "Die Regierungskrise rund um die unerlässliche Haushaltskonsolidierung, um den Schuldenanstieg zu begrenzen, und der Anstieg der französischen Renditen zeigen, wie schnell auch der Euro wieder unter Abwärtsdruck geraten kann", sagte Analystin Antje Praefcke.

In Frankreich steht die Regierung auf der Kippe. Premierminister François Bayrou will am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Die Linksparteien sowie die Rechtspopulistin Marine Le Pen wollen Bayrou vereint zu Fall bringen. Präsident Emmanuel Macron, dessen Koalition der Mitte ohne Mehrheit regiert, müsste dann zum dritten Mal einen neuen Premier ernennen.

Michiel Tukker von der ING Bank verwies am Mittwoch auf die Renditen französischer Staatsanleihen, die gegenüber deutschen Bundesanleihen deutlich gestiegen seien und auch hoch bleiben dürften. Er baut jedoch darauf, dass die Europäische Zentralbank den Anleihemarkt vor übermäßigen Turbulenzen schützen wird. Auch beim Euro glaubt er, dass die Lage in Frankreich "über kurzzeitige Episoden hinaus keine große Rolle spielen wird"./tih/he

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1634
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
171,56
-0,1000
-0,06
Britische Pfund
0,862
-0,0020
-0,23
Schweizer Franken
0,9335
-0,0019
-0,20
Hongkong-Dollar
9,0581
-0,0191
-0,21
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigen vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen