18.12.2025 20:55:38

Devisen: Euro im späteren US-Handel wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im späteren US-Handel kaum bewegt. Nach einem Auf und Ab im Tagesverlauf kam er zuletzt wieder zurück auf den Stand vom Vormittag und kostete 1,1723 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1719 (Mittwoch: 1,1722) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8533 (0,8530) Euro.

Nach US-Verbraucherpreisdaten gab der Dollar kurzzeitig etwas nach. In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für die Inflation im Oktober gibt es zudem nicht.

Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Im Blick stand an diesem Tag zudem die Leitzinsentscheidung der EZB. Diese tastete wie allgemein erwartet den Zins nicht an. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte außerdem auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. "Die EZB kann zufrieden sein: Die Inflation ist wieder gezähmt, die Leitzinsen sind wieder da, wo sie Wirtschaft und Häuslebauer nicht bremsen", sagt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "So könnte es das ganze nächste Jahr über bleiben, denn die Gründe für weitere Zinssenkungen wie für Zinserhöhungen halten sich ziemlich genau die Waage."/ck/men

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
