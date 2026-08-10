10.08.2026 20:46:39

Devisen: Euro im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung, die insgesamt seit Freitag leicht schwächelt, kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1543 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1555 (Freitag: 1,1535) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8654 (0,8669) Euro.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Euro kaum. Die vom Institut Sentix befragten Finanzmarktexperten schätzten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver ein als bisher. "Das Wachstum im zweiten Quartal fiel stärker als erwartet aus, gleichzeitig zeigen Industrieproduktion, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen Erholungstendenzen", hieß es./ck/he

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