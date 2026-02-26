26.02.2026 21:07:38

Devisen: Euro kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel kaum bewegt und weiter um die Marke von 1,18 US-Dollar gependelt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1797 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1814 (Mittwoch: 1,1784) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8464 (0,8486) Euro gekostet.

Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, größere Impuls führen werde.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./edh/jsl/he

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1806
0,0007
0,06
Japanischer Yen
184,353
0,1830
0,10
Britische Pfund
0,876
0,0007
0,09
Schweizer Franken
0,9085
-0,0043
-0,47
Hongkong-Dollar
9,2421
0,0120
0,13
Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

