Devisen: Euro kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel kaum bewegt und weiter um die Marke von 1,18 US-Dollar gependelt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1797 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1814 (Mittwoch: 1,1784) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8464 (0,8486) Euro gekostet.

Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, größere Impuls führen werde.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./edh/jsl/he