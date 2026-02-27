27.02.2026 21:04:39

Devisen: Euro legt etwas zu

Der Kurs des Euro ist am Freitag im US-Handel zum Dollar leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1820 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1805 (Donnerstag: 1,1814) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8470 (0,8464) Euro gekostet.

NEW YORK (dpa-AFX)

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1806
0,0007
0,06
Japanischer Yen
184,353
0,1830
0,10
Britische Pfund
0,876
0,0007
0,09
Schweizer Franken
0,9085
-0,0043
-0,47
Hongkong-Dollar
9,2421
0,0120
0,13
Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

