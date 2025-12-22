|
22.12.2025 21:02:38
Devisen: Euro mit Gewinnen zu Beginn der Weihnachtswoche
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn im US-Handel seine Tagesgewinne behauptet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag zuletzt 1,1752 US-Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie nur leicht über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1745 (Freitag: 1,1712) Dollar fest.
Mit den Gewinnen zu Wochenbeginn machte der Euro die leichten Verluste der letzten vier Handelstage wett. Beobachter verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Feiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.
In den USA stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten. So werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht./la/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1754
|
0,0039
|
|
0,33
|Japanischer Yen
|
184,48
|
0,0200
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8735
|
-0,0018
|
|
-0,21
|Schweizer Franken
|
0,9309
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,1446
|
0,0287
|
|
0,32
