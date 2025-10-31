|
31.10.2025 20:08:39
Devisen: Euro nach weiterem Rücksetzer im späteren US-Handel kaum bewegt
Der Euro hat sich am Freitag nach Verlusten im späteren US-Handel kaum mehr bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostetet die Gemeinschaftswährung 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1554 (Donnerstag: 1,1550) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8655 (0,8658) Euro.
Der Euro geriet am Nachmittag unter Druck und knüpfte an seine Vortagsverluste an. Er kostete so rund ein Cent weniger als zum Wochenstart. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung gedämpft, was dem Dollar Auftrieb gab. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag zwar keine Zinssenkung in Aussicht gestellt, das war aber auch im Gegensatz zur US-Notenbank nicht erwartet worden.
Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone bewegten den Markt kaum.
NEW YORK (dpa-AFX)
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1538
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
177,91
|
0,1900
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8776
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9276
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
8,9678
|
0,0049
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.