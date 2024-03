Devisen: Euro profitiert von EZB-Aussagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag deutlich gestiegen. Im New Yorker Handel kletterte die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt mit 1,0949 US-Dollar auf ein Tageshoch. Die EZB setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,0895 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9178 Euro.

Die Aussicht auf zunächst weiter hohe Zinsen stützte den Kurs des Euro. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erkannte am Donnerstag nach der Zinsentscheidung zwar Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation. Der EZB-Rat sei aber noch nicht zuversichtlich genug, um geldpolitisch zu reagieren. Man wolle weitere Daten abwarten. Sie verwies auf die Sitzung im Juni, wenn man deutlich mehr Informationen habe. Über eine Zinssenkung habe man am Donnerstag nicht gesprochen. Die EZB hatte ihre Zinsen wie erwartet nicht angetastet./jkr/tih/jha/