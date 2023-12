Devisen: Euro steigt nach EZB-Aussagen kräftig bis knapp unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gestiegen und knüpfte an die kräftigen Gewinne vom Vortag an. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0997 US-Dollar gehandelt. Damit ging es mit dem Kurs seit Mittwoch um etwa 2 Cent nach oben auf den höchsten Stand seit Ende November. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0919 (Mittwoch: 1,0787) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9158 (0,9270) Euro.

Am Nachmittag wurde den Anlegern am Devisenmarkt klar, dass die EZB den Leitzins noch längere Zeit auf dem erhöhten Niveau halten wird. Auf der letzten Zinssitzung in diesem Jahr hatte die Notenbank die Leitzinsen das zweite Mal in Folge nicht verändert. Zugleich wurde deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht beendet sei. "Wir haben überhaupt nicht über Zinssenkungen gesprochen", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinssitzung des EZB-Rats.

Dagegen zeichnen sich in den USA mittlerweile erste Zinssenkungen ab. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihre Leitzinsen zwar ebenfalls nicht verändert und in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen. Die US-Notenbanker signalisierten, dass im kommenden Jahr mit Zinssenkungen in einem Volumen von insgesamt 0,75 Prozentpunkte zu rechnen ist. Dies hatte den Dollar deutlich belastet und dem Euro bereits am Mittwoch Auftrieb verliehen.

Am Donnerstag haben eine Reihe von wichtigen Notenbanken Zinsentscheidungen veröffentlicht. Eine deutliche Marktreaktion zeigte sich am Vormittag nach der Zinserhöhung der Notenbank von Norwegen, die für Kursgewinne bei der norwegischen Krone sorgte. Die britische Notenbank und die Schweizerische Nationalbank (SNB) haben dagegen ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert belassen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85955 (0,86120) britische Pfund, 154,80 (157,13) japanische Yen und 0,9490 (0,9452) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2046 Dollar gehandelt. Das waren rund 19 Dollar mehr als am Vortag./jkr/jsl/men