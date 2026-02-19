19.02.2026 20:59:38

Devisen: Euro tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Devisenhandel nicht mehr stärker bewegt. Mit zuletzt 1,1764 US-Dollar lag die Gemeinschaftswährung etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1753 (Mittwoch: 1,1845) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8508 (0,8442) Euro gekostet.

Im Verlauf des Tages profitierte der Dollar von einer Verunsicherung an den Märkten. US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben, warnte Trump bei der ersten Sitzung seines Friedensrats. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden"./bek/he

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1758
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
182,44
0,0700
0,04
Britische Pfund
0,8748
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9123
-0,0006
-0,06
Hongkong-Dollar
9,1865
-0,0123
-0,13
Währungsrechner
mehr

