09.04.2026 20:59:39

Devisen: Euro verteidigt Vortagsgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seinen Vorsprung aus dem europäischen Handel im US-Geschäft leicht ausgebaut. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1700 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1685 (Mittwoch: 1,1706) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8557 (0,8542) Euro gekostet./edh/he

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