|
09.04.2026 20:59:39
Devisen: Euro verteidigt Vortagsgewinne
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seinen Vorsprung aus dem europäischen Handel im US-Geschäft leicht ausgebaut. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1700 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1685 (Mittwoch: 1,1706) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8557 (0,8542) Euro gekostet./edh/he
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1688
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
186,177
|
0,1170
|
|
0,06
|Britische Pfund
|
0,871
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9235
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,1561
|
-0,0107
|
|
-0,12
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.