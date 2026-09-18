Stabile Tendenz 18.09.2026 20:48:38

Devisen: Euro weiter stabilisiert vor dem Wochenende

Devisen: Euro weiter stabilisiert vor dem Wochenende

Der Euro hat sich am Freitag weiter stabilisiert.

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1482 US-Dollar Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1460 (Donnerstag: 1,1481) Dollar festgesetzt. Am Mittwoch nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed war der Euro merklich unter Druck geraten - seitdem pendelte er sich auf seinem niedrigeren Niveau ein.

Weiterhin dürfte die Zinspolitik das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen. Finanzmarktindikatoren deuteten sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf weitere Leitzinsanhebungen bis zum Jahresende hin. Grund ist der anhaltende Inflationsdruck infolge des Iran-Kriegs. Verbraucher erwarten wegen des Ölpreisschocks eine anhaltend hohe Inflation im Euroraum, wie eine von der EZB in Auftrag gegebene Umfrage belegt.

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Rote Linien überschritten: JPMorgan kapituliert bei der Ölpreis-Prognose
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Nagy Bagoly Arpad / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1487
0,0011
0,10
Japanischer Yen
180,03
1,0200
0,57
Britische Pfund
0,8576
-0,0016
-0,18
Schweizer Franken
0,9442
-0,0019
-0,20
Hongkong-Dollar
9,0118
0,0077
0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:24 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen: Stabile Tendenz zum Wochenschluss -- ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen