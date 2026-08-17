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17.08.2026 21:01:39
Devisen: Euro wieder unter 1,16 US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel seinen Vorsprung zum Dollar wieder eingebüßt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1572 Dollar gehandelt, nachdem sie im europäischen Geschäft bis auf 1,1614 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Juni gestiegen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Freitag: 1,1567) US-Dollar festgesetzt. Er hatte damit 0,8625 (0,8645) Euro gekostet./edh/he
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1579
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0,0008
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0,07
|Japanischer Yen
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184,64
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0,4000
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0,22
|Britische Pfund
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0,8549
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0,0002
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0,02
|Schweizer Franken
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0,939
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-0,0003
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-0,03
|Hongkong-Dollar
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9,0824
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0,0029
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0,03
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